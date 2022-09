Lewis Hamilton elismerte, hogy csapatának szerencsére is szüksége lesz ahhoz, hogy valamelyik pilótája fel tudjon állni a dobogó legfelső fokára.



Hamilton és Russell ebben a szezonban 3 második és 10 harmadik helyet szerzett, amivel a konstruktőri világbajnoki tabella 3. helyén áll, mindössze 35 ponttal lemaradva a Ferraritól. A csapatnak azonban egyre kevesebb esélye van arra, hogy szerezzen egy futamgyőzelmet, ami azt jelentené, hogy ez lenne az első szezon, amiben Hamilton nem nyer futamot.



A hétszeres világbajnok nemrég elismerte, hogy a Red Bull ebben a szezonban szinte verhetetlen és arról is beszélt, hogy a Mercedesnek már nem érkezik olyan fejlesztése, amely javítana a helyzeten, mivel az istálló a jövő évi autót helyezi előtérbe.



„Reálisan kell látnunk, hogy a Red Bull szinte verhetetlen” – mondta Hamilton az Olasz Nagydíj után.



„Igaz tenni kell ahhoz, hogy legyőzzük ezt az autót. Teljesítményben mindenki előtt járnak. Nem értük be őket, nem érkeznek frissítések, hogy megelőzzük őket. És ezért némi szerencsére lesz szükségünk."



„Nem lehetetlen, mert potenciálisan legyőzhettük volna őket Budapesten. De ő (Verstappen) általában lassabb az elején, így soha nem tudhatod a valódi tempóját. Szóval meglátjuk” – tette hozzá.

Borítókép: Sport365/Tóth Zsombor