Lewis Hamilton még mindig kényszeresen győzni akar a Forma-1-ben, annak ellenére, hogy több mint két év telt el az utolsó futamgyőzelme óta - állítja a Mercedes.

Hamilton utolsó győzelmét a 2021-es Szaúd-arábiai Nagydíjon aratta, 46 futammal ezelőtt. 2022-ben a brit elvesztette azt a rekordot, hogy minden szezonban szerzett legalább egy győzelmet amelyben elindult, de a 2022-es és a tavalyi szezonban sem sikerült hozzátennie pályafutása 103 győzelméhez, bár az említett dzsiddai futam óta először szerzett pole pozíciót a Hungaroringen Magyarországon.

A hétszeres bajnok még mindig bízik a nyolcadik világbajnoki címében, és főnöke, Toto Wolff határozottan állítja, hogy a Mercedes „tartozik" Hamiltonnak azzal, hogy megdöntse a Michael Schumacherrel közösen tartott rekordját.

It's 46 races since Lewis Hamilton's last #F1 win, and Mercedes insists he is just as "compulsive" as ever.#F1News #F12024



https://t.co/nlQi0W9CFy