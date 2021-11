A nemzetközi sajtó egyöntetűen a címvédő Lewis Hamiltont méltatta a vasárnapi Forma-1-es Brazil Nagydíj másnapján, miután a hétszeres világbajnok a tizedik helyről rajtolva nyerte meg a futamot.

Anglia:



The Guardian:



"Hamilton minden nehézség és a hétvége összes hibája ellenére megragadta a győztes fegyvert és diadalmaskodott a tengernyi gond felett. Világbajnoki teljesítményt nyújtott olyan körülmények között, amelyek mást térdre kényszerítettek volna."



Daily Mail:



"Lewis Hamilton szenzációs győzelmet aratott, miután a tizedik helyről indulva végzett az élen. Megelőzte nagy riválisát, Max Verstappent, így ismét nyílttá tette a világbajnoki pontversenyt."



The Sun:

"Micsoda visszatérés! Hamilton a rajtrács tizedik helyéről indulhatott Sao Paulóban, de megverte Verstappent és 14 pontra csökkentette hátrányát."



Olaszország:



La Gazzetta dello Sport:



"Hamilton a Császár! Kiütötte Verstappent! A Mercedes angol sztárja a tizedik helyről felzárkózva az 59. körben előzte meg riválisát."

Corriere dello Sport:



"Hamilton nyert és ismét nyílt a világbajnoki versenyfutás. A brit pilóta Verstappen és Bottas elől szerezte meg a győzelmet."

Tuttosport:



"Hamilton szenzációs felzárkózást mutatott be! A hajrában Verstappent is megelőzte és csökkentette hátrányát összetettben."



Spanyolország:



Marca:



"Egy nagyon motivált és dühös Hamilton vezetési leckét adott a többieknek Brazíliában. A tizedik helyről indulva a sportszerűtlen Verstappent is legyőzte."

El Mundo Deportivo:

"Hamilton hatalmas győzelmet aratott, pályafutása egyik leglátványosabb versenyét mutatta be."

Németország:



Bild:



"A tizedik helyről az elsőre! Következik a véghajrá a sivatagban!"

Franciaország:



L'Équipe:



"Az összetett éllovas Verstappent megállította Brazíliában Hamilton. A holland pilóta pedig ismét rossz oldalát mutatta."

