A Forma-1-es világbajnoki sorozatban szereplő Alpha Tauri február 19-én mutatja be idei autóját.

Az AT02 névre keresztelt gépet a francia Pierre Gasly és az újonc japán Cudona Juki vezeti majd a március 28-án, Bahreinben kezdődő szezonban.

