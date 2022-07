A VW csoport márkája már korábban megkapta a FIA engedélyét, hamarosan viszont az is hivatalossá válhat, hogy hogyan tudnak belépni a Forma 1-be.

A Marca.com egy kiszivárgott szerződéstervezetre hivatkozva közölte, hogy a Porsche megvásárolja a RedBull Racing 50%-át, ezzel egyből az egyik legnagyobb tényezővé válik az F1-ben.

A csatlakozás 2026-ban jöhet létre, csakúgy, mint az Audi esetében, ők azonban inkább a Sauber-csoporttal állnak közel a megállapodáshoz.

Az ügylet létrejöttében nagy szerepe van Oliver Blume-nak, aki szeptembertől a VW-csoport vezérigazgatója lett. Ő volt az, aki korábban is erősen lobbizott azért, hogy a cég visszatérjen az F1-be.

A Porsche 1957 és 1964 között 8 szezont töltött a Forma 1-ben, ezalatt egy győzelmet és egy pole-pozíciót értek el. Később a McLarennel és a TAG-gal együttműködve motorgyártóként is kapcsolódott a versenysorozathoz, ahol 25 nagydíjat nyertek.

The first details of Porsche's expected 50% buy-in of the Red Bull #F1 team have now been revealed.



Here's the story so far https://t.co/P68NVG71I2