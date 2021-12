A Williams pilótáját, Nicholas Latifit halálos fenyegetés is érte a közösségi médián keresztül a szezonzáró nagydíj után.



A 26 éves pilóta öt körrel az Abu Dzabi futam vége előtt szenvedett balesetet, ami miatt a pályára kellett küldeni a biztonsági autót. A verseny újraindítását követően Max Verstappen megelőzte Lewis Hamiltont, ezzel elorozva előle a világbajnoki címet. A brit rajongóinak egy része Latifit hibáztatta a kudarc miatt, és sokan közülük alaposan átlépte azt a bizonyos határt.



A versenyző most egy közleményben reagált a történtekre, melyben beszámolt róla, hogy biztos volt benne, támadások fogják érni, éppen ezért néhány napra felfüggesztette közösségi oldalait.



„Visszatérve a versenyhétvégére, amint letették a kockás zászlót, tudtam, hogyan alakulnak a dolgok a közösségi médiában. Az a tény, hogy úgy éreztem, az lenne a legjobb, ha néhány napra törölném az Instagramot és a Twittert a telefonomról, mindent elmond arról, hogy milyen kegyetlen is tud lenni az online világ” – kezdte közleményét.



"Az ezt követő gyűlölet, visszaélés és fenyegetés a közösségi médiában nem volt számomra meglepetés. Nem idegen tőlem, hogy az interneten negatívan beszélnek rólam, szerintem minden sportágban előfordul. Egy világszínvonalon versenyző személy tudja, hogy ez néha ezzel jár.”



A message from me after the events of Abu Dhabi https://t.co/uYj7Ct6ANQ pic.twitter.com/eThFec8nAi — Nicholas Latifi (@NicholasLatifi) December 21, 2021



„De ahogyan azt már többször láttuk, minden sportágban, egy rosszkor történt esemény bőven elég ahhoz, hogy a dolgok teljesen elbillentsék az arányokat, és kihozzák a legrosszabbat az úgynevezett „rajongókból”."

Ami megdöbbentett, az a gyűlölet, a bántalmazás és a halálos fenyegetések szélsőséges hangja volt” – fejtette ki, majd kiemelte, fontosnak tartja, hogy felszólaljon a jelenség ellen, mert egy kevésbé erős embert ezek a kommentek nagyon rosszul érinthetnek.



"Az embereknek meglesz a véleményük, és ez rendben van. A vastag bőr a sportolói lét fontos része, különösen akkor, ha állandóan szem előtt van. De a múlt héten kapott megjegyzések közül sok átlépte a határt valami sokkal szélsőségesebbé. Az aggaszt, hogyan reagálna valaki más, ha valaha is hasonló mértékű bántalmazás irányulna rá. Az elmúlt hét eseményei arra késztettek, hogy megértsem, mennyire fontos az együttműködés, hogy megállítsuk az ilyen eseményeket, és támogassuk a fogadó oldalon lévőket.”



"Tudom, hogy nem valószínű, hogy meggyőzöm azokat, akik így viselkedtek velem, hogy változtassanak a magatartásukon - és még az is lehet, hogy megpróbálják ellenem használni ezt az üzenetet -, de helyes, ha felhívom a figyelmet erre a fajta viselkedésre, és nem maradok csendben” – zárta gondolatait.



Forrás: bbc.com

Borítókép: Twitter.com/Nicholas Latifi