Mika Hakkinen saját példáján okulva figyelmeztette Ricciardót, egy éves kihagyása akár azt is eredményezheti, hogy sosem tér vissza a Száguldó Cirkuszba.



A kétszeres világbajnok a 2001-es szezon végén vonult pihenőre és akkor még úgy tervezte, 2003-ban újra versenyezni fog majd. Ám a visszatérés végül soha nem jött el, és Hakkinen végleg visszavonult.

A finn elárulta, hogy akkoriban miért döntött úgy, mégsem fog újra versenyezni, egyúttal pedig üzent a szünetre készülő Daniel Ricciardónak is.



„Három-négy hónap után, amikor elkezdődött a szezon felismertem, hogy bárhol is vagyok, határozottan úgy érezem, semmiképpen nem akarok visszamenni oda” – mondta a The Race-nek.



„Annyi energiát igényel a testedtől és fiziológiailag is rengeteg energia. Rájöttem, így nem számít, hogy van egy év szabadságom, nem térhetek vissza. Már a szezon felénél tudtam, hogy nem jövök vissza.”



„Tapasztalatból mondom, ha Daniel úgy dönt, tart egy év szünetet, teljesen normális, ha elhagyja a sportot. Nem szabadna visszajönnie. Nem lehet úgy élni a civil életet, hogy közben azon gondolkodik, hogy visszavonuljon-e vagy ne” – fejtette ki, majd elismerte az ő helyzete azért annyiban más volt, hogy kétszeres világbajnoknak mondhatta magát, így már elérte, amiért elkezdte a versenyzést.

Borítókép: Sport365/Tóth Zsombor