Az Eifel Nagydíjat követően Daniel Ricciardo elárulta milyen tetoválásban gondolkozik Cyril Abiteboul számára, előtte azonban Max Verstappennek és Christian Hornernek is volt néhány ötlete.



A Renault pilótája és csapatfőnőke még év elején fogadtak. Az alku tárgya az volt, hogy ha Ricciardo a 2020-as szezonban dobogóra áll, akkor Abiteboulnak magára kell tetováltatnia egy a pilótája által választott motívumot.



Az egyezség úgy szólt, hogy a tetoválás helyét és méretét a csapatfőnök választhatja meg, míg a mintát Ricciardo szabhatja meg.



Az ausztrál pilóta már több futamon is jelezte komolyan gondolja azt a varratást, eddig azonban nem sikerült azt az ígéretét beváltania, hogy idén dobogóra áll. Az Eifel nagydíjon aztán főhetett Abiteboul feje, hiszen Ricciardonak sikerült beférnie az első háromba.



A nürburgringi futam után a mindig mosolygós versenyző azt nyilatkozta, biztosan megjelenik majd egy német szimbólum a választott mintában.



„Valóban megyünk varratni. El kell gondolkoznunk azon, hogy miylen minta legyen, de nyilvánvaló, hogy lesz benne némi német „fűszer”.



„Ez az a hely, ahol ezt az eredményt elértük, és szeretném ha mindig emlékeznénk rá, így biztosan megelevenedik majd benne valamilyen hagyományos német szimbólum is.”

