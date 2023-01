Nico Hülkenberg nem veszi túlságosan a lelkére, hogy Mick Schumacher nem jut főszerephez.



Mick Schumacher számára felemásan alakult a 2022-es szezon. Bár a német megszerezte első pontjait, többször is hibázott, aminek a végeredményeként csapata az évadot követően megvált tőle. Schumacher így 2023-ban a Mercedes tartalékpilótájaként kaphat majd szerepet. A fiatal német helyét pedig, honfitársa, Nico Hülkenberg veszi majd át.



A visszatérő Hülkenberg elárulta, a történtek óta nem kereste meg Schumachert, igaz nem is érzi úgy, hogy ő bármit is elvett volna a fiatal tehetségtől.



„Azóta nem beszéltünk egymással” – mondta az RTL -nek adott interjújában.



„Ezelőtt sem igazán váltottunk szót egymással. Mick egy másik generáció. Soha nem volt köztünk igazi kapcsolat, mint amilyen neki Sebasitannal (Vettel) volt.”



„Ez a történet olyan, amilyen. Ha én nem jöttem volna, lehet, hogy jött volna valaki más.”

Borítókép: Mark Thompson/Getty Images