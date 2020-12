Romain Grosjean a Bahreini Nagydíjon szenvedett szörnyű balesetet. A pilóta csodával határos módon kisebb égési sérülésekkel megúszta az esetet, azóta pedig folyamatosan beszámol állapotáról a rajongóinak. Nemcsak ő, hanem felesége is többször írt arról, miként éli meg a verseny következményeit. Karácsony alkalmával sem feledkeztek meg követőikről.



A francia Bahreinben nem sokkal a rajtot követően vesztette el uralmát járműve fölött, és több mint 200 km/h-s sebességgel csapódott a szalagkorlátnak. Az ütközés hatására a korlát és az autója is kettészakadt, utóbbi ráadásul azonnal lángolni kezdett. A versenyzőnek lélekjelenlétének köszönhetően még időben sikerült elhagyni az égő roncsot. A baleset következtében lábán és mindkét kezén égési sérüléseket szerzett, így az utolsó két futamon már nem is tudott rajthoz állni.



Jobb kezét már régóta nem borítja kötés, most azonban a nemrég műtött bal kézfején is csökkent a kötszer mérete, így összesen már 7 ujját tudja használni.





Grosjean egy mosolygós képet posztolt magáról, amihez csak annyit írt: „Már hét ujjam szabad. ez egy pokolian jó karácsonyi ajándék.”



Mindeközben a pilóta felesége, Marion Grosjean is megható üzenetet tett közzé.



„Gondolok mindazokra, akik egyedül ünneplik ezt a furcsa Szentestét. Tudom, hogy akár férj nélkül is maradhattam volna, és ebbe bele sem merek gondolni.”



„Ezer puszi azoknak, akik távol vannak a gyerekeiktől, a szüleiktől, a szeretteiktől a betegség vagy más miatt. Másoknak azt kívánom a lehető legnagyobb mértékben ápolja kapcsolatát a szeretteivel, mert nincs nagyobb érték! Mindenkinek csodálatos estét, bárhol is tölti” – fejti ki a karácsonnyal kapcsolatos gondolatait.



