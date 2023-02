Hamarosan bemutatásra kerül Romain Grosjean autójának maradványa egy Forma-1 témájú kiállatáson Madridban.



Valószínűleg még sokáig nem fog feledésbe merülni Romain Grosjean balesete, amelyet a 2020-as Bahreini agydíjon szenvedett el a Haas pilótájaként. A versenyző hatalmas erővel csapódott a szalagkorlátnak, amely kettészelte autóját. A jármű ezt követően kigyulladt és óriási lánggal égett. A pályabírók és az FIA orvosai egyből a helyszínre rohantak, ám a jelentek láttán mindenki a legrosszabbtól tartott.



Néhány perc elteltével aztán olyan felvételek kerültek elő, amelyet megtekintve elsőre talán senki nem akart hinni a szemének. A többméteres lángok közül előbukkant Grosjean, aki egy pályabíró segítségével átugrotta a megrongálódott korlátot, és saját lábán hagyta el a helyszínt.



A pilóta néhány égési sérüléssel megúszta a horrorbalesetet, amit minden bizonnyal a glória jelenlétének is köszönhet. A balesetről készült felvételeket nézve még mindig hihetetlennek tűnik, hogy ennyivel megúszta a versenyző.

Ugyan ez a helyzet, ha az ütközést elszenvedő autó maradványaira tekintünk. A teljesen kiégett járműből mindössze a vázszerkezete maradt meg. Ezt pedig nemsokára bárki megtekintheti, aki Madridban jár, mivel egy Forma-1-es tárlat részeként azt is kiállítják a spanyol fővárosban.

"It saved my life" - Romain Grosjean



For the first time, the remains of Grosjean's car from his dramatic 2020 crash in Bahrain will go on display. Fans visiting the brand new @F1Exhibition in Madrid will be able to see it. Opening 24 March ????#F1 pic.twitter.com/pSHWxpcFuI