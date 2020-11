A két hajmeresztő balesettel is tarkított futamon, Lewis Hamilton bizonyult a legjobbnak.



A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton jól kapta el a rajtot, nem úgy, mint a mellőle induló csapattársa, aki sok pozíciót vesztett. Néhány másodperccel később hatalmas baleset szakította félbe a futamot. Romain Grosjean eltalálta Daniil Kvyatot, majd 53 G-s erővel a korlátnak csapódott, ami az ütközés hatására szétszakadt és szinte kettévágta a Haas-Ferrarit. Az autó hatalmas lángcsóvával kezdett égni, de a pilóta szerencsére mindössze 28 mp alatt el tudta hagyni a járművét. A futamot azonnal félbeszakkították. Később kiderült, hogy az autóversenyző a kezén és a lábán szerzett égési sérüléseket, és a baleset mértékéhez képes könnyen megúszta az esetet.



Fotó: Facebook.com/Formula1



Fotó: Bryn Lennon/Getty Images



Fotó: Clive Mason - Formula 1/Formula 1 via Getty Images



Fotó: Facebook.com/Formula1



Luckiest man alive. Bravest man today. @RGrosjean . So glad you’re okay mate. pic.twitter.com/gGQkScKeH7

Great work from the medical crew #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/BhxFSyf5GD

Work to repair the barrier is continuing #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/LqA9ErafqW