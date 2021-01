Romain Grosjean a Bahreini Nagydíjon szenvedett szörnyű balesetet. A pilóta csodával határos módon kisebb égési sérülésekkel megúszta az esetet, azóta pedig folyamatosan beszámol állapotáról a rajongóinak.

Grosjeannak sikerült kiszbadítani magát az égő autójából, de mindezt jól kezeli.

"Nem voltak rémálmaim, vagy ilyesmi. Ezen dolgoztunk a pszichológusommal, de semmilyen mentális problémám nem volt, és ennek örülök. A baleset még mindig nagyon nagy pillanat az életemben és az egyik legfontosabb élményem. De ma is itt vagyok, és csak ez számít."

Sport365.hu - Grosjean meghökkentő képeket tett közzé sérült kezéről A francia pilóta valami csodálatos módon életben maradt, és azóta nem habozik a rajongóival közösen átélni minden percet. Grosjean most közzétett egy fotót, amelyen bal keze már kötszerek nélkül látható. Ez volt az a testrész, amely a balesetben leginkább károsodott, de szerencsére a sérülések gyorsan gyógyulni látszanak.

A baleset fizikai hatását tekintve a 34 éves férfi elárulta, hogy a gyógyulásához orvosi asszisztensre van szüksége, mivel égési sérüléseket szenvedett a kezén is.

"Még egy csésze víz kiürítése is valami rosszat okozhat a hüvelykujjamnak, és ezzel most nagyon is tisztában vagyok. Nagyon új a bőr rajta, amely nagyon érzékeny"

Forrás: marca.com

Borítókép: Bryn Lennon/Getty Images