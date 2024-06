A spielbergi versenyhétvége szombatja Max Verstappenről szólt, lévén a Red Bull vb-címvédője nemcsak a sprintfutamot nyerte meg, hanem négy tizedmásodperces előnnyel megszerezte a pole pozíciót is az időmérőn, így pole pozícióból várhatta a vasránapi 15:00-s rajtot. Mellőle Lando Norris indulhatott, a harmadik helyről pedig némi huzavona után, de végül George Russell vágott neki a futamnak, akit Carlos Sainz Jr. követett a sorban.



A rajtnál Verstappen megtartotta vezető helyét, mögötte Russell támadta Norrist, de kettejük között sem történt helycsere. A rajt nagy vesztese a hatodik helyről induló Charles Leclerc volt, aki Piastrival ütközött, ami miatt megsérült az első szárnya, így az első kör végén a bokszutcába kellett hajtania új orrkúpért.



A következő körökben két izgalmas csata bontakozott ki: a harmadik körben Lewis Hamilton megelőzte Russellt, aki azonban vissza tudott támadni és vissza is szerezte a harmadik helyet, míg néhány körrel később Piastri előzte meg Sergio Pérezt.



A tizedik körben Verstappen előnye már négy másodperc volt Norrisszal szemben. Leclerc a 17. körben ismét a bokszutcába hajtott, és második kerékcseréjével vissza is esett a mezőny végére. A top tízből Hamilton volt az első, aki új gumikért állt ki, majd a 24. körben Verstappen és Norris is így tett. Hamilton egy öt másodperces időbüntetést is kapott, amiért a bokszutcába menet átlépte a fehér vonalat, de Verstappenéket is vizsgálták, amiért a szerelői veszélyesen engedték ki őt a mellette érkező Norrisra, ám végül a holland klasszis megúszta - ezt - a büntetést.

Csapata a Red Bull ugyanakkor nem, mivel Pérezt öt másodperces büntetéssel sújtották, amiért átlépte a megengedett sebességhatárt a bokszutcában. A 39. körben Esteban Ocon és Pierre Gasly vívott késélre menő csatát – az első próbálkozás után a keményen védekező Ocon maradt elöl, de két körrel később Gasly megelőzte csapattársát.



Verstappen második bokszkiállása során kisebb drámának lehettünk szemtanúi: a bal hátsó kerék nehezen jött le a Red Bullról, ráadásul várnia kellett a címvédőnek arra, hogy Norris elmenjen mellette, így a háromszoros világbajnok nagyjából kb. hat másodpercet veszített a bokszutcában. Nem mellesleg el is fékezte a gumikat a kivezető körén, így Norris egy másodpercen belülre került hozzá képest.



Az 59. körben Norris végül megelőzte Verstappent, de lesodródott a pályáról, így vissza kellett adnia a pozíciót a címvédőnek. A következő próbálkozás is hasonlóan alakult, aztán jött az igazi dráma, lévén a két autó összeért, aminek következtében Verstappen és Norris egyaránt defektet kapott. Mindketten a bokszutcába hajtottak friss gumikért, de Norris már nem tudott visszatérni a pályára. A sportfelügyelők megvizsgálták az esetet, és végül tíz másodperces időbüntetéssel sújtották Verstappent. A hajrában történtek következtében Russell vette át a vezetést, majd elsőként szelte át a célvonalat, megszerezve Forma–1-es pályafutása második futamgyőzelmét.



A Mercedes-pilóta mellé Piastri és Sainz állhatott fel a dobogóra, a további sorrend pedig Hamilton, Verstappen, Hülkenberg, Pérez, Magnussen, Ricciardo és Gasly volt.



A folytatásra nem kell sokat várni, merthogy egy hét múlva jön a Brit Nagydíj!



(Fotó: Tóth Zsombor)