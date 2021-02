Pierre Gasly, az Alpha Tauri istálló francia versenyzője lett a hatodik olyan Forma-1-es pilóta, aki elkapta a koronavírust.

A 24 éves versenyző a Twitter-oldalán jelentette be, hogy pozitív lett a legutóbbi tesztje, ezután pedig önkéntes karanténba vonult, és követi a helyi egészségügyi szervezetek előírásait. Korábban a mexikói Sergio Pérez, a kanadai Lance Stroll, valamint a címvédő és hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton is átesett már a betegségen, de elkapta a fertőzést a brit Lando Norris, valamint a monacói Charles Leclerc is.

Norris, Leclerc és Gasly egyformán azután adott pozitív koronavírustesztet, hogy Dubajban járt. A Forma-1-es világbajnoki idény március 28-án, Bahreinben rajtol.

Borítókép: Peter Fox/Getty Images