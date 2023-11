Pierre Gasly 2019-ben viszonylag hirtelen került a Red Bullhoz, amikor be kellett ugrania Daniel Ricciardo helyett.



Végül a nagy csapatnál nem hozta az elvárt szintet, az AlphaTaurinál ugyanakkor még további három szezonig foglalkoztatták.

A tavalyi szezon végén azonban a vérfrissítés mellett döntöttek, Gasly pedig átkerült az Alpine csapatához. Távozásáról eddig nem sokat beszélt, most viszont a Beyond The Grid podcastben elárulta, maradt benne tüske.

„Nem beszéltem Helmut Markóval az ügyről, de remélem, hogy egy nap megkapom rá a lehetőséget. Tudom, hogy ők okos emberek, és sok dologról nagyon határozott a véleményük. Szerintem nem volt teljesen tisztességes a dolog, de a sport már csak ilyen…”



„Megtanultam, hogy a sport nem mindig igazságos. Lezártam magamban ezt a fejezetet, és nyitottam egy újat az Alpine pilótájaként.”

Fotó: Tóth Zsombor / Sport365