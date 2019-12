A Forma-1-ben szereplő mind a tíz istálló egyhangúlag elutasította a 2020-as szezonra tervezett új gumikat.

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) kedden közölte, hogy a csapatok tesztelésre már a 2019-es idény közben megkapták az új Pirelli-gumikat. Kiemelte: a csapatok egyhangúlag döntöttek úgy, hogy a 2020-as idényben is az idén használatos gumifajtával versenyeznek, nem pedig annak fejlesztett változatával.

#F1 - Unanimous decision by the Formula 1 teams to keep the 2019 specification tyres for the 2020 season https://t.co/A75A8f9oW3 pic.twitter.com/VZ3AH4f5gE