A 26 éves holland pilóta 1:31.344 perces köridővel zárta az élen a napot, s több mint egy másodperccel volt gyorsabb a másodikként végző brit Lando Norrisnál (McLaren, 1:32.484 perc), valamint a harmadik pozícióban záró spanyol Carlos Sainz Juniornál (Ferrari, 1:32.584 p).

Verstappen 142 kört tett meg a szahíri aszfaltcsíkon, ez a legtöbb a szerdai mezőnyben. A Mercedes brit versenyzője, George Russell 122 kört teljesített, de csak a 12. idő volt az övé, míg negyedikként az ausztrál Daniel Ricciardo zárt a Red Bull névváltoztatáson átesett fiókcsapatának, az RB versenyautójának volánja mögött. Az első hatosba befért még ötödikként a francia Pierre Gasly (Alpine), valamint a kanadai Lance Stroll (Aston Martin).

DAY ONE CLASSIFICATION



Verstappen leads the way, chased by Norris, Sainz and Ricciardo #F1Testing #F1 pic.twitter.com/CIQYiaOULM