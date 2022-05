Kilencvenéves korában elhunyt Tony Brooks Forma-1-es autóversenyző, aki az 1950-es és az 1960-as években hat futamgyőzelmet aratott.

Sir Stirling Moss 2020-as halála óta Brooks volt az utolsó élő pilóta azok közül, akik az 50-es években nyertek F1-es nagydíjat.



Brooks haláláról az évente sorra kerülő goodwoodi autósportfesztivál szervezői számoltak be a Twitteren. Azt írták, a brit versenyző volt "az egyik legnagyobb pilóta a Forma-1 történetében, aki soha nem lett világbajnok, pedig hat futamon is diadalmaskodott".







Brooks a hat évig tartó pályafutása során 39 F1-es viadalon indult, s 1959-ben második lett a világbajnoki pontversenyben a Ferrarival, míg egy évvel korábban harmadikként zárt a Vanwall versenyzőjeként. Hat futamgyőzelme mellett háromszor rajtolhatott az élről, és 10 alkalommal állt dobogón.



Stefano Domenicali, az F1 elnök-vezérigazgatója is megemlékezett a legendás pilótáról: "egyike volt azoknak a különleges versenyzőknek, akik úttörők voltak, és feszegették a határokat egy olyan időszakban, amikor mindez óriási kockázattal járt".

Borítókép: National Motor Museum/Heritage Images/Getty Images