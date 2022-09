Stefano Domenicali beszélt arról is, hogy a Forma 1-nek folyamatosan megújulásra van szüksége, hogy új közönségeket érjen el és megtartsa a jelenlegieket is.

A sprintfutamok rendszeréről sikerként beszélt az elnök, úgy gondolja, ez az újítás vitt egy kis izgalmat és újdonságot a megszokott lebonyolítási rendszerbe.

Domenicali célja, hogy minden versenyhétvégén legyen valami extra. Így merült fel ismét a fordított rajtrács is, ami elmondása szerint jelenleg „mérlegelés alatt” van.

„Meg kell próbálni! Sok kifogás van, de ez az élet rendje.”



„A konzervatívabbaknak nem tetszik ez, de az F1 eddig is tucatszor megújította már az időmérők rendszerét. Nem szabad tovább halogatnunk, a cél, hogy minél látványosabbak legyenek a hétvégék.”

„Szeretném, ha több lenne a harc a pályán. A következő bizottsági ülésen foglalkozunk majd a témával.”

