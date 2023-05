Giancarlo Fisichella háromszoros futamgyőztes autóversenyző szerint hihetetlen, amit egykori csapattársa, Fernando Alonso művel 41 évesen a Forma-1-ben.

Az olasz pilóta a Balaton Park elnevezésű versenypálya átadóján az M4 Sportnak elmondta, hogy nagyon büszke a 2006-os malajziai győzelmére, ahol sikerült megelőznie a második helyen befutó világbajnok Alonsót, aki ráadásul akkor a csapattársa volt.

"A pole pozícióból indultam, az első körtől az utolsóig az élen álltam. Megterhelő körülmények között, nehéz pályán, százszázalékos páratartalom és negyvenfokos hőségben úgy éreztem, ez a verseny soha nem ér véget. Örökké emlékezetes győzelem, nagy fegyvertény, hogy csapattársamat, Fernando Alonsót magam mögött tudtam tartani" - mondta Fisichella, aki egy utcai Ferrarival elsőként ment végig a balatonfőkajári versenypálya aszfaltcsíkján.

Az 50 esztendős Fisichella hozzátette, a 2005-ös és 2006-os szezonban nagyon jó kapcsolatot ápolt spanyol riválisával, sőt a baráti viszony azóta is megmaradt.

"Hatékonyan dolgoztunk együtt a Renault sikeréért. Ő egyéni világbajnoki címet nyert, közösen pedig a konstruktőri pontversenyben végeztünk az élen. Gyakran beszélünk mostanában is, nagyon boldog vagyok, hogy ilyen fantasztikus idényt fut" - mondta Fisichella, aki jelenleg is szurkol egykori társának. "Csak annyit mondhatok, hihetetlen, amit művel. Nagyon büszke vagyok rá, hiszen benne mindig is megvolt az a fajta győzni akarás, amely keveseket jellemez. Kiváló formában van, rendkívüli tapasztalatát, rutinját kamatoztatja egy nagyszerűen összerakott autóban. Emellett kiválóan bánik a gumikkal. Mindent egybevetve, parádés teljesítményt nyújt."

Az Aston Martin pilótája az idei öt futamából négyszer állhatott fel a dobogó legalsó fokára, ezzel pedig két évtizedes pályafutása során több mint száz alkalommal harcolta ki helyét a pódiumon. A 23 állomásos világbajnoki sorozat pontversenyében pedig a vb-címvédő holland Max Verstappen és a mexikói Sergio Pérez mögött a harmadik helyen áll.

"Ez a sport arról szól, ki mennyit hajlandó feláldozni. Húszévesen, harmincéves, negyvenévesen, teljesen mindegy, milyen korban. Fernando, akárcsak ellenfelei, sok mindent feláldozott a siker érdekében, de úgy látom, nagyon élvezi mindazt, amit éppen csinál" - értékelt Fisichella, de azt is megjegyezte: "ez egyértelműen a Red Bull időszaka. Ebben az idényben sem tudják megközelíteni a riválisok. Minden futam előtt abban bízom, hogy az aktuális újításokkal a Ferrari vagy a Mercedes képes lehet csökkenteni a távolságot. Ami Verstappent illeti, feltartóztathatatlanul halad az újabb világbajnoki cím felé."

A világbajnokság most hétvégén Olaszországban az Emilia Romagna Nagydíjjal folytatódik.

Borítókép: Tóth Zsombor / Sport365