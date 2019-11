A nemzetközi sajtó a holland Max Verstappen (Red Bull) győzelmének taglalása mellett leginkább a két Ferrari-versenyző egymással történt ütközéséről írt a vasárnapi Forma-1-es Brazil Nagydíj másnapján.



Olaszország:



Tuttosport:

"Vörös katasztrófa. A két Ferrari-versenyző hihetetlen manővert hajtott végre a hajrában, és akár mindketten kaphatnak büntetést. A maranellói istálló számára 2020-ban az lesz a legnagyobb probléma, hogy mihez kezd ezzel a rivalizálással."



Corriere dello Sport:

"Rémálom a Ferrarinak. Dupla öngól. Vettel és Leclerc is kiesett, miközben egymással csatáztak. Vannak győzelmek, amelyekkel a legédesebb álmok válnak valóra, és vannak vereségek, amelyek még a legsötétebb rémálmokat is felülmúlják."



Gazzetta dello Sport:

"A két Ferrari brazíliai ütközésének hátterében ott van a növekvő feszültség a négyszeres világbajnok és a kis herceg között, valamint számos korábbi példa arra a rivalizálásra, amelynek kezelése komoly csapatvezetési problémákat okoz az olasz istálló számára."



La Stampa:

"Ferrari-katasztrófa Brazíliában. Nem ez az első alkalom, hogy Vettelnek és Leclerc-nek problémája akad egymással a pályán, kettejük versengésének viszont eddig még egyszer sem volt hasonló kimenetele, mint vasárnap Interlagosban. Vajon milyen lesz a két versenyző kapcsolata mostantól?"

Nagy-Britannia:

The Telegraph:

"Sebastian Vettel és Charles Leclerc egymást tette felelőssé az ütközésért, amely miatt a Ferrarinak Brazíliában egy újabb szánalmas délutánt kellett átélnie."



The Guardian:

"Ami Max Verstappennek és a Red Bullnak egy laza győzelem lehetett volna, az végül egy keményen kiküzdött, kiválóan felépített és végrehajtott siker lett, miközben ismét volt dráma is Interlagosban: a Ferrarin belüli feszültség ismét teljes valójában a nyilvánosság elé került."



Spanyolország:

Marca:

"Max Verstappen Brazíliában egy olyan sikert aratott, amelyet senki nem érdemelt volna meg nála jobban. Lewis Hamiltonban ott volt az elszántság, hogy utolérje és megelőzze, de ezúttal veszített. Az idény végére úgy tűnik, megszűnt a Mercedes fölénye."

