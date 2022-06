A világbajnoki címvédő Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője volt a leggyorsabb a Forma-1-es Kanadai Nagydíj szombati időmérő edzésén, így a vasárnapi futamot ő kezdheti az élről.

Az összetettben is élen álló 24 éves pilótának ez az idei második és pályafutása 15. pole pozíciója.

A második rajtkockát a kétszeres világbajnok Fernando Alonso, az Alpine spanyol versenyzője foglalhatja majd el, míg a harmadik pozícióból honfitársa, Carlos Sainz Jr. startolhat a Ferrarival.



Az esős időben indított időmérő első szakaszában folyamatosan jobbá váltak a körülmények a pályán, ezért körről körre javultak az idők is, meglepetésre viszont a harmadik szabadedzésen harmadikként záró Sebastian Vettel kiesett az Aston Martinnal.



A folytatásban többen a felszáradó aszfaltra alkalmas gumikat tetették fel az autójukra, de ez gyakori hibákhoz vezetett, Sergio Pérez (Red Bull) a hármas kanyarban a falnak is csapódott, emiatt piros zászlóval félbeszakították az edzést, amely nagyjából 10 perc után folytatódhatott.



A zárószakaszban Verstappent nem tudták megszorongatni a riválisok, Alonso viszont a közönség nagy örömére megkaparintotta a második rajthelyet, míg a két Haas nagyszerűen teljesített, Kevin Magnussen az ötödik, Mick Schumacher pedig a hatodik pozícióban zárt.



Az utolsó sorból kell majd rajtolnia Charles Leclerc-nek, mivel a Ferrari monacói versenyzőjének autójában motort cseréltek. Ugyanígy járt Cunoda Juki, az Alpha Tauri japán pilótája, aki az utolsó rajtkockából vág neki a viadalnak, miután a kvalifikáción lassabb volt Leclerc-nél.



A 70 körös Kanadai Nagydíj vasárnap - magyar idő szerint - 20 órakor kezdődik.



