Fernando Alonsót mindenki csak magasztalni tudja, látván az idei két futamon nyújtott parádés teljesítményét.



A spanyol pilóta másodvirágzását éli az Aston Martin csapatánál, ezt pedig Damon Hill, a sportág legendája sem hagyhatta figyelmen kívül.

„Nem hiszem, hogy volt intelligensebb srác, aki versenyautóba ült, mint Fernando Alonso! Talán Niki Lauda, vagy Jackie Stewart.”



„Olyan ember, aki rengeteget agyal a versenyzésén. Ő csak… azt akartam mondani, hogy egy gép, de nem az. Egy ember, aki egyszerűen csodálatos! Mindig lenyűgöz azzal, amit véghez visz!”

: Damon Hill praises Fernando Alonso as the smartest driver in history, comparing his race reading skills to a machine. Alonso's recent podiums with Aston Martin showcase his intelligence and ability to read the race. Hill sees no comparison except for Niki Lauda.#F1 pic.twitter.com/yAq52AtIgv