A korábbi Forma 1-es pilóta, Martin Brundle szerint is versenybaleset volt a két gigász, Max Verstappen és Lewis Hamilton ütközése a vasárnapi Olasz Nagydíjon.

A jelenleg a Sky Sport szakértőjeként dolgozó Brundle ezt írta a portál F1 rovatában a versenyt követően.

„Talán túl ambiciózus volt Max de ezt kellett tenni. El kellett volna vennie a gázról a lábát, de Lewisnak is több teret kellett volna adnia a Red Bull holland pilótájának. Ezért is gondolom azt, hogy ez versenybaleset volt. A sportfelügyelők Verstappennek három helyes rajtbüntetést adtak az Orosz Nagydíjra, miután mindkét versenyzőt meghallgatták az esetről.

