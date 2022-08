A Forma 1 hivatalos felületein tartott közvéleménykutatást arról, hogy a szurkolók szerint melyik volt a legjobb futam a szezon első felében.

A végeredmény elég egyoldalú lett, ugyanis a szavazatok 50%-át a Silverstone-ban rendezett Brit Nagydíj kapta. Azon nagydíjon történt Zhou ijesztő balesete is, a végső győzelmet pedig Carlos Sainz aratta.

A második helyen a Hungaroring, azaz a Magyar Nagydíj végzett, a szavazatok 18 százalékával. A szezon első felét lezáró futamon Russell indult a pole-ból, de a Ferrari hamar átvette a vezetést tőle, Charles Leclerc-el. A maranellói istálló stratégiai melléfogásának köszönhetően azonban a kockás zászlót a remekül versenyző Max Verstappen látta meg először, aki a 10. helyről rajtolt.

A dobogó harmadik fokára a Bahreini Nagydíj került, a szurkolók szavazatainak 6 százalékával. Itt Leclerc és Verstappen párharcát követőn előbbi húzta be a győzelmet.

