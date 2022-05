A hétszeres Forma-1-es világbajnok Lewis Hamilton és a hétszeres Super Bowl-győztes Tom Brady egy csapatot alkotott szerdán a Miami Beach Golf Clubban rendezett jótékonysági golftornán.

"A sportágunk számára egy álom, hogy itt lehetünk Miamiban" - mondta a 37 éves brit pilóta a hétvégi Miami Nagydíj előtt, amelyet először rendeznek meg.

Lewis Hamilton swaps the race car for a golf cart as he plays golf with NFL legend Tom Brady ahead of the #MiamiGP pic.twitter.com/fUXVFHpKNI