Annak ellenére, hogy a szezon első három futamán rögtön két győzelmet is aratott, Max Verstappen az Azerbajdzsáni Nagydíj előtt még nem igazán találta meg a csúcsformáját.

Még mindig nehezen találta meg a módját, hogyan vezesse az RB19-et, és a szaúd-arábiai kvalifikáción egy megbízhatósági hiba miatt csak a 15-dik helyre kvalifikálta magát, ami végül azt jelentette, hogy "csak" a második helyen ért célba csapattársa Sergio Perez mögött.

Baku, a negyedik forduló - és az év első sprintversenyének - helyszíne sem ígérkezett könnyűnek a holland számára.

Az azeri főváros egy olyan futam, amelyen Perez hagyományosan jól ment, 2016-ban és 2018-ban is erősen szerepelt, mielőtt 2021-ben a verseny végi káosznak köszönhetően is meg tudta nyerni a versenyt, majd 2022-ben egy újabb dobogós helyezést tett hozzá az eredményeihez.

Verstappen ezzel szemben csak egy dobogós helyezést tudhatott magáénak, bár az pont a 2022-es győzelem volt, amikor Charles Leclerc motorja az élen haladva felrobbant.

Ettől függetlenül Baku szintén Leclerc kedvence helyszínei között van, 2021-ben és 2022-ben is pole pozíciót szerzett, és a Ferrari csomagja jól illeszkedett a lassú kanyarokhoz és a hosszú egyenesekre való kigyorsításhoz.

A Ferrari bezsebelte a sprint pole-t, majd Verstappen a rajtnál összeütközött George Russellel, ami jelentős sérülést okozott az autó oldalában. Ez csak tovább fokozta Verstappen rosszkedvét azon a hétvégén.

A verseny napján Verstappen vezetett Perez és Leclerc előtt, amikor Nyck de Vries balesetet szenvedett, aminek következtében a Red Bull a 10-dik körben boxba hívta Verstappent, miközben Perez kint maradt a pályán és ezzel átvette a vezetést.

A mexikói szerencséjére beküldték a biztonsági autót, ami azt jelentette, hogy a mexikói a mezőny élén maradhatott míg Verstappen csak mögé tudott besorolni.

Az újraindításkor Perez egyszerűen elhúzott, és a 14-dik körös újraindítástól az 51-dik körig, 37 körön át tartotta egy másodpercen kívűl Verstappent.

A futam vége felé Verstappen, tudván, hogy a győzelem elúszott, úgy döntött, hogy kísérletezik az RB19-essel, hogy megpróbáljon orvosolni néhány problémát az autóban.

Bár arról nem beszélt, hogy pontosan mit is tanult, Verstappen arra bólintott válaszul, hogy ez a gumikkal és azok használatával függött össze.

"Sokat tanultam a bakui versenyen arról, hogyan kell néhány dolgot csinálni az autóval, és hogyan kell beállítani" - magyarázta a médiának, többek között a RacingNews365-nek.

"Természetesen nem nyertem meg azt a futamot Bakuban, de igazából tényleg sok mindent és különböző eszközöket próbáltam ki az autóban ülve” – magyarázta.

"Ezért volt a verseny során egy kicsit következetlen, de egy ponton jó ritmusba kerültem azzal, amit találtam” – elemezte a versenyt a holland.

"Alapvetően aztán ezt alkalmaztam tovább, és ez azóta minden pályán segített nekem" – árulta el Verstappen.

Az azerbajdzsáni futam után 18 verseny és öt sprintfutam maradt hátra a szezonból.

Ezután Verstappen 17 futamot, illetve négy sprintet nyert meg, és az április 30-i bakui és a szeptember 17-i szingapúri hétvége között egyetlen versenyen sem szenvedett vereséget.

