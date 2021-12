Pályafutása első Forma-1-es világbajnoki címét nyerheti meg a vasárnapi Szaúdi Nagydíjon Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője, de a nyolcadik vb-címére hajtó, és a legutóbbi két futamot megnyerő brit Lewis Hamilton bizonyosan nem adja át könnyen a trónját.

A két versenyző a szakértők többsége szerint olyan küzdelmet folytat az idén, amelynek méltó helye lesz a sportág történetét feldolgozó könyvekben, a csata pedig az utolsó két fordulóra csúcsosodik ki. A 24 éves Verstappen november elején megnyerte a mexikói GP-t, mellyel 19 pontos előnyre tett szert az összetettben Hamiltonnal szemben. A 36 éves címvédő később Brazíliában és Katarban erődemonstrációnak is beillő módon vágott vissza, mindkét versenyt simán nyerte, Sao Paulóban ráadásul úgy diadalmaskodott, hogy hátra sorolták a rajtrácson, a futamon viszont erőből előzte meg holland ellenfelét. Kettejük között így most mindössze 8 pont a különbség.



Könnyen elképzelhető, hogy Hamiltonnak a mostani lesz az utolsó esélye arra, hogy a Forma-1 egyedüli nyolcszoros világbajnokává váljon, a jövőre bevezetésre kerülő szabálymódosítások miatt ugyanis rengeteg a kérdőjel a 2022-es erőviszonyokat tekintve, a brit sztár ráadásul feltörekvő, fiatal csapattársat kap majd honfitársa, George Russell személyében.



A márkatársakra viszont az idei két utolsó viadalon is fontos szerep hárulhat, ebben a tekintetben pedig Verstappen valamivel jobb helyzetben van. A másik Red Bullt ugyanis a mexikói Sergio Pérez vezeti, akinek megvan a szerződése a csapatnál, és aki pályafutása során először az idén ül igazán versenyképes autóban. A rutinos közép-amerikai pilóta képes lehet megnehezíteni Hamilton dolgát, ehhez viszont az kell, hogy a Red Bull versenyautói képesek legyenek felvenni a küzdelmet a Mercedesekkel.



A stuttgarti istállótól a finn Valtteri Bottas biztosan távozik az év végén, és a korábbi futamokon nem tűnt úgy, hogy minden erejével azon lenne, hogy feltartsa Verstappent, amikor lehetősége lenne rá. Bár Bottas egyéni motiválatlansága érthetőnek tűnik, a konstruktőri világbajnoki cím szempontjából nem teheti meg, hogy nem "segít" Hamiltonnak, a csapatok összetett pontversenyében ugyanis mindössze öt pont az előnye a Mercedesnek a Red Bull-lal szemben. A német istálló sorozatban hét vb-címet gyűjtött, a mostani lenne a nyolcadik. A Red Bull legutóbb 2013-ban, a német Sebastian Vettel negyedik világbajnoki diadalának évében diadalmaskodott a konstruktőrök között.



Verstappen az idén kilenc futamot nyert meg, Hamilton ebben a tekintetben csak úgy érheti utol, ha a mostanin, valamint a jövő hétvégén sorra kerülő Abu-Dzabi Nagydíjon is győz. Ebben az esetben viszont nem alakulna ki pontegyenlőség a felek között, tehát a futamgyőzelmeknek nem lenne külön jelentősége.

Hamilton számára egyszerű a recept, mind Dzsiddában, mind pedig Abu-Dzabiban nyernie kell, és akkor megszerzi nyolcadik vb-elsőségét.



A 6,174 kilométer hosszú szaúdi pálya teljesen új, a Forma-1-es mezőny most először versenyez rajta, karakterisztikáját tekintve pedig a legtöbb szakértő szerint a Mercedesnek kedvez majd. Toto Wolff csapatfőnök ráadásul ígéretet tett arra, hogy Hamilton a lehető legjobb motort kapja meg az utolsó két fordulóra, amellyel az év korábbi szakaszaiban a Mercedes jóval gyorsabbnak bizonyult a Red Bullnál.



Verstappen négyféle módon lehet világbajnok Dzsiddában, de kevésbé valószínű, hogy ezek közül a forgatókönyvek közül bármelyik is megvalósulhat.

Ha a holland nyer és megfutja a leggyorsabb kört a futamon, Hamilton pedig legfeljebb hatodik, akkor Verstappené a vb-cím. Szintén övé a végső diadal már vasárnap, ha győz, nem fut leggyorsabb kört, de Hamilton hetedikként, vagy annál rosszabb pozícióban ér célba. A holland versenyző diadalához még két út vezet, de neki mindkét esetben másodiknak kell lennie. Ebben az esetben ismét jelentősége lenne a plusz egy vb-pontot érő leggyorsabb körnek, ha azt Verstappen nem futja meg, akkor vb-címéhez az kell, hogy Hamilton ne szerezzen pontot, vagyis legfeljebb 11. legyen. Ha a holland második és az övé a leggyorsabb kör is, akkor csak úgy lehet világbajnok, ha Hamilton legfeljebb tizedikként ér célba.

Az első F1-es Szaúdi Nagydíj időmérő edzését szombaton közép-európai idő szerint 18 órakor rendezik, az 50 körös verseny pedig vasárnap 18.30-kor rajtol. Az M4 Sport élőben közvetíti a hétvége eseményeit.

