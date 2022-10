Rendhagyó módon érkezett meg az Aranylabda a hétfői díjátadónak otthon adó párizsi Theatre de Chateletbe.

A díjat Esteban Ocon, az Alpine pilótája egy Forma 1-es versenyautóval szállította, ahol a labda a versenyző feje fölé volt felrögzítve.

