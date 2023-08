Borúra derű, majd egy csúnya törés – röviden így lehetne összefoglalni a Holland Nagydíj szombati időmérőjét, ugyanis a 15:00-kor kezdődő esemény előtt szinte végig szakadt az eső, a rajtra azonban alábbhagyott.

Sőt, ahogy javult az időjárás, úgy teljesítettek egyre jobban a versenyzők. A Q1 élén végül Albon zárt, akit Verstappen és Piastri követett. Kiesett Csou, Ocon, Magnussen, Bottas, illetve Lawson.



A Q1 végére, majd később a Q2-re ígért esőzés egyelőre nem érkezett meg, a pálya elkezdett száradni. Ennél az etapnál is a Verstappen, Piastri, Albon trió bizonyult a leggyorsabbnak, ebben a sorrendben. Búcsúzott Stroll, Gasly, Hamilton, Cunoda valamint Hülkenberg.

A Q3 előtt néhányan a gumicsere mellett döntöttek, így tett a Williams is. Sargeant azonban kicsúszott a kettes kanyarban, autója alaposan összetört, az időmérő pedig félbeszakadt, nagyjából húsz percre. A nap közben meg kisütött.

A tecpro-fal megszerelését követően folytatódott a harmadik etap, de nem sokáig. Ezúttal Leclerc balesetezett. Alig tízperces állást követően ismét felvillant a zöld lámpa, a pole pozíciót Verstappen szerezte meg.



A teljes rajtsorrend:

1. sor:

Max Verstappen (holland, Red Bull)

Lando Norris (brit, McLaren)

2. sor:

George Russell (brit, Mercedes)

Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

3. sor:

Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)

Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari)

4. sor:

Sergio Pérez (mexikói, Red Bull)

Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)

5. sor:

Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

Logan Sargeant (amerikai, Williams)

6. sor:

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

Pierre Gasly (francia, Alpine)

7. sor:

Lewis Hamilton (brit, Mercedes)

Cunoda Juki (japán, Alpha Tauri)

8. sor:

Nico Hülkenberg (német, Haas)

Csou Kuan-jü (kínai, Alfa Romeo)

9. sor:

Esteban Ocon (francia, Alpine)

Kevin Magnussen (dán, Haas)

10. sor:

Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo)

Liam Lawson (új-zélandi, Alpha Tauri)



A végeredmény:

