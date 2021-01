Eddie Jordan hozta a formáját és keményen odaszúrt a hétszeres világbajnoknak, no meg a Mercedesnek is.

Bár a tervek szerint 2 hónap múlva elrajtol a száguldó cirkusz 2021-es szezonja, a regnáló világbajnok, Lewis Hamilton és a Mercedes csapata közt továbbra sem született megállapodás. Az utóbbi időben több pletyka is szárnyra kelt arról, hogy ennek mi lehet az oka, ezeket egyik fél sem erősítette meg. Az azonban teljesen nyilvánvaló, hogy a háttérben egy kemény pókerjátszma megy végbe, amelyben egyik fél sem szeretne engedni. Egy biztos, a jelenlegi helyzet senkinek sem jó.



A lassú ütemű tárgyalás mellet Eddie Jordan sem ment el szó nélkül. Az egykori csapatfőnök szerint a gyártónak sokkal keményebben kéne fellépnie Hamiltonnal szemben.



„Most hallottam, hogy Lewis többet kér, mint amennyit a Mercedes hajlandó lenne kifizetni neki. Ez az egész arról is szól, hogy szeretne minél befolyásosabb helyet szerezni a csapatnál. Ha én lennék a Daimler főnöke, megmutatnám neki, hogy merre van az ajtó és azt mondanám, ön vagy a feltételek szerint vezet, vagy távozik.”

A Channel 4 szakértője arra is kitért, mindenki pótolható.

„Azt is elmesélném Lewisnak, amit Bernie Eccleston mondott Ayrton Senna halála után. Berniet is sokkolta az eset és szomorú volt, de mindenkinél gyorsabban összeszedte magát és azt mondta nekünk: Most hagyjátok abba a nyafogást: mindenki pótolható. Lewisnak ezt már tudnia kellene” – mesélte, utalva arra, hogy a Mercedes nélküle is ütőképes lehet.

Forrás: marca.com



Borítókép: Paul Gilham/Getty Images