A Bahreini Királyság felajánlotta a Forma-1-es mezőny versenyzőinek és csapattagjainak koronavírus elleni beoltását, ezt azonban a versenysorozat vezetése a BBC értesülései szerint elutasította.

A szahíri versenypálya közleménye szerint Bahrein a nemzeti oltási programját kiterjesztette a királyságban sorra kerülő nagyobb rendezvényekre, eseményekre is, ennek nyomán az F1-ben dolgozók számára a Biontech/Pfizer vakcináját ajánlotta fel. Bahreinben alapvetően öt különböző oltás áll rendelkezésre.



A BBC beszámolója szerint azonban az F1 irányítói nem akarják, hogy a vb-n dolgozók, a versenyzők, valamint a csapatok tagjai korábban sorra kerüljenek, mint azt az Egyesült Királyság egészségügyi rendszerének oltási terve előírja. A Forma-1-ben szereplő tíz csapatból nyolcnak Nagy-Britanniában van a központja.



Stefano Domenicali, az F1 új elnök-vezérigazgatója már korábban kijelentette, hogy a Forma-1 nem kívánja elvenni az oltás lehetőségét a leginkább veszélyeztetett emberektől.



Bahrein azért is ajánlotta fel az oltást, mert az idény előtti egyetlen hivatalos tesztet március 12-14-én tartják Szahírban, ahol majd a szezon első versenyét is megrendezik március 28-án. Emiatt a Forma-1-ben dolgozók nagy része 21 napig Bahreinben tartózkodik, ennyi idő alatt mindkét oltás beadható lenne.

