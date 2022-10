Sergio Pérez, a Red Bull mexikói versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Szingapúri Nagydíjat, melyen az összetettben élen álló és címvédő csapattársa, Max Verstappen csak hetedik lett, így ő egyelőre még nem ünnepelheti meg második világbajnoki diadalát.

A 32 éves Péreznek ez az idei második és pályafutása negyedik futamgyőzelme.

A mexikói pilóta mögött Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője lett a második, a szintén ferraris Carlos Sainz Jr. pedig a harmadik.

RACE CLASSIFICATION (END OF RACE) Perez wins an incredible race on our return to Marina Bay #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/P14dpRmDQo

Verstappen a nyolcadik pozícióból startolt és hetedik lett, de ahhoz, hogy már Szingapúrban világbajnok legyen, mindenképpen győznie kellett volna.

A viadalon a kétszeres vb-győztes Fernando Alonso, az Alpine 41 éves versenyzője rekordot döntött, ez volt ugyanis a 350. Forma-1-es futam, amelyen elrajtolt, így az örökranglista élére állt. A spanyol pilóta ugyanakkor nem ért célba, műszaki hiba miatt kénytelen volt feladni a versenyt.

A futam startja egy órát csúszott, a heves esőzés miatt ugyanis a versenyirányítás a halasztása mellett döntött.

A rajtot a még mindig jócskán vizes pályán Pérez kapta el a legjobban, aki az első kanyarban át is vette a vezetést a pole pozícióból induló Leclerc-től. Közben Sainz megelőzte Lewis Hamiltont (Mercedes) a harmadik helyért, így az első kör végén Pérez, Leclerc, Sainz volt az első három sorrendje. A nyolcadik helyről startoló Verstappen nem tudott megfelelően gyorsítani az elindulásnál, így bukott néhány pozíciót, a negyedik körben viszont már kilencedik volt.

A nyolcadik körben egy kisebb baleset miatt a pályára hajtott a biztonsági autó, amely összerázta a mezőnyt, de két kör elteltével folytatódhatott a küzdelem. Az újraindítás gond nélkül lezajlott, a sorrend a dobogós helyeken Pérez, Leclerc, Sainz volt, Verstappen pedig nyolcadikként száguldott.

A nagyon lassan száradó pályán féltávnál még egyetlen versenyző sem cserélt kereket az élmezőnyből, majd a 35. körben Leclerc és a percekkel korábban a falba csúszó Hamilton, egy körrel később pedig Pérez, Sainz, illetve Verstappen is a boxban járt. Közben Cunoda Juki a gumifalba csúszott és kiesett, a japán versenyző Alpha Taurijának mentése idejére pedig újból a pályára hajtott a biztonsági autó.

A mezőny néhány kör elteltével folytathatta a versenyzést, Pérez az élen maradt, mögötte Leclerc, Sainz, Lando Norris (McLaren), Verstappen volt a sorrend. A holland vb-címvédő megpróbálkozott egy bátor előzéssel, de nem tudta lefékezni a versenyautóját a kanyar előtt, így kicsúszott, azonban vissza tudott jönni a pályára. Verstappen ezután újra kereket cserélt és a 12. pozícióban folytathatta a viadalt, a hajrára viszont feljött kilencediknek.

Mivel a 61 körös versenytáv a szabálykönyvben rögzített időn belül nem volt teljesíthető, ezért 21 körrel a leintés előtt még 40 percben határozta meg a versenybíróság a futam végét.

CHECO: “That was my best performance [in F1]. The last three laps were so intense. I gave everything for the win today” #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/Sq2sl6FiHx