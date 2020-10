Bernie Ecclestone, a Forma-1 kereskedelmi jogait korábban birtokló brit üzletember egy interjúban elárulta, jelentős szerepet vállalt abban, hogy a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel a Ferraritól jövőre a gyári Aston Martin istállóhoz igazoljon.

A 90. születésnapját szerdán ünneplő Ecclestone a sport1.de weboldalnak azt mondta, nyomást gyakorolt Lawrence Strollra, a most még Racing Point néven futó csapat tulajdonosára, hogy 2021-re szerződtesse le a német versenyzőt.



"Elmagyaráztam neki, hogy Sebastian még mindig nagyon jó pilóta, és ha leszerződteti, akkor meglátja, hogy a végén ez a megállapodás mindkét fél számára előnyös lesz" - nyilatkozta Ecclestone, és hozzátette: úgy véli, érvei segítettek meggyőzni Strollt abban, hogy a mexikói Sergio Pérez helyére Vettelt vigye a gyári Aston Martin istállóhoz.



A brit üzletember azt is elárulta, gyakran beszél telefonon Vettellel, akinek meghallgatja a gondjait, gondolatait, és általában tanácsokat is ad neki.



"A Ferrari mindig is egy kevéssé átlátható csapat volt, ahol a belső politika állandóan nagy szerepet játszott" - mondta Ecclestone, utalva arra, hogy Vettel szerződését hat év után nem hosszabbították meg a maranellóiaknál.



"Valójában csak akkor húzott mindenki egy irányba, amikor Michael Schumacher náluk versenyzett" - jelentette ki Ecclestone. "Szerencsére Vettel jövőre új kihívás elé néz az Aston Martinnal, és minden olyan embernek választ fog adni, aki az idén már kételkedett a képességeiben."



Vettel csapattársa az Aston Martinnál a tulajdonos fia, Lance Stroll lesz 2021-ben.

Borítókép: Mark Thompson/Getty Images