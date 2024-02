Lewis Hamilton a hírek szerint a Mercedestől való 2025-ös távozásának a küszöbén állhat, hogy a Ferrarihoz és Charles Leclerc mellé szerződjön.

Bár a brit versenyzőt a korábbi években már sokszor kapcsolatba hozták a maranellói váltással, mindig is a Mercedeshez való kötődéséről beszélt, és 2023-ban új, kétéves szerződést írt alá, hogy a csapatnál maradjon, amelynél 2013 óta versenyez.

A Ferrari elnöke, John Elkann azonban lelkes csodálója Hamiltonnak, és az olasz média értesülései szerint már tárgyalásokat folytat egy olyan megállapodásról, amely szerint Hamilton a 2025-ös szezontól Leclerc partnere lehet, és amely azt jelentené, hogy Carlos Sainz távozna a csapattól.

SILLY SEASON: Lewis Hamilton is set for an incredible #F1 switch from Mercedes to Ferrari in 2025 FULL STORY : https://t.co/wS5fteD9JS pic.twitter.com/GnA5Q6cQHe

A Ferrari nemrég jelentette be Leclerc hosszú távú szerződéshosszabbítását, Sainz jövője azonban továbbra is kérdéses, mivel szerződése a 2024-es szezon után lejár, a spanyol pedig további kétéves hosszabbításban reménykedik. Sainzot az Audi lehetséges versenyzőjeként is kapcsolatba hozták korábban.

| Respectable journalist @adamcooperF1 on the Lewis Hamilton to Ferrari rumours:



“From what I hear it looks like it's really happening.”



Would this be a good move for both sides? #F1 pic.twitter.com/pspDjuFyHL