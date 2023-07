Annak ellenére, hogy a Ferrari a Brit Nagydíjon a negyedik és ötödik helyről várhatta a rajtot, a futamon jócskán visszaesve, csak a kilencedik és tizedik helyen értek célba. Ez a blama ismételten a Ferrari stratégáit „dicséri”.



Leclerc egy korai kiállás miatt két kiállásos taktikára kényszerült, majd Carlos Sainz autójára is a kemény abroncsokat tették fel, miközben körülöttük mindenki más észrevette, hogy a gumikopás a vártnál gyengébb, ezért közepes-lágy taktikával is teljesíthető a táv.

Később aztán Leclerc beragadt Albon mögé a biztonsági autó mögött, Sainz pedig csupán egy kör alatt vesztett három pozíciót.

Bernie Collins - aki korábban több csapatnál is dolgozott mérnökként – úgy véli, az olaszok egyszerűen nem tudtak reagálni a változó körülményekre és konokul ragaszkodtak az eredetileg kitalált stratégiájukhoz.

„Az, hogy egy Ferrarit legyőzzenek a Williams-ek SIlverstone-ban, egyszerűen elfogadhatatlan!” – emelte ki a Sky Sports podcastjében.

"For a Ferrari to be beaten by a Williams at Silverstone, is borderline unacceptable!"



Bernie Collins discusses Ferrari's current situation...