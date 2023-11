A Forma-1-es csapatok számára a Las Vegas-i Nagydíj minden szempontból egy nagy fejesugrás lesz az ismeretlenbe. Az alacsony hőmérséklet és a teljesen új pálya bizarr pillanatokat okozhat a hétvégén.

Hogy mégis mit várhatnak a Forma-1-es pilóták és csapatok a Las Vegas-i versenytől? Ezt még ők maguk sem tudják.

A hétvégére való felkészülés jegyében már most is gőzerővel vezetnek a szimulátorban az utcai pályán, amely a híres és ikonikus Las Vegas Strip-et is magában foglalja majd.

De legkorábban csak csütörtök este, az első szabadedzésen kezdődhet meg az igazi adatgyűjtés.

A hétvége előtt tornyosuló számos ismeretlen tényező miatt a Pirelli a három leglágyabb gumikeveréket hozza el a versenyre, mivel nagyon alacsony tapadási viszonyokra számítanak.

"Szerintem mindenki számára egy hatalmas ugrás lesz az ismeretlenbe" – árulta el Mario Isola, a Pirelli F1-es vezetője a RacingNews365.com-nak nyilatkozva.

"Las Vegasban nagyon hideg lesz, és ez egy utcai pálya. Szóval együtt dolgoztunk a csapatokkal, és előzetesen szimulációkat kértünk tőlük, hogy megpróbáljuk megérteni, mennyire terheli meg a gumikat az új aszfaltcsík.”

"Voltak információink az aszfaltot készítő cégektől, hogy megértsük, mennyire koptathatja a pálya a gumikat, de még mindig sok a kérdőjel a hétvégi futam előtt".

A kvalifikáció helyi idő szerint éjfélkor kezdődik, a hőmérséklet pedig várhatóan négy-öt fok körül alakul majd, amivel a hétvégi lehet a valaha volt egyik leghidegebb verseny az F1 történetében.

Alexander Albon a Williams thai pilótája szerint ez érdekes forgatókönyvet eredményezhet, hiszen a versenyzőknek több körre is szükségük lehet ahhoz, hogy a gumikat kellően felmelegítsék, mielőtt gyors kört tudnának futni azokkal.

"Kíváncsi vagyok, hogy három vagy akár négy előkészítő kört is meg kell-e tennünk az időmérőn a gyors körök előtt. Nagyon kemény lesz” – tekintett előre Albon.

A Forma-1 egy hatalmas show-ra és egy igazán izgalmas futamra számít a hétvégi Las Vegas-i Nagydíjon, ami 1982 óta az első verseny lesz a híres amerikai városban.

Bortókép: Dan Istitene - Formula 1/Formula 1 via Getty Image