Daniel Riccardo elérzékenyülve vett búcsút csapatától a 2022-es szezon utolsó futamán.



Az már korábban biztossá vált, hogy nem hosszabbít egymással a McLaren és Daniel Ricciardo. Bár az ausztrál nagy valószínűség szerint nem szakad el teljesen a sorozattól, utolsó futamán mégis elérzékenyült. Nemrég előkerült egy videó, amelyben a pilóta és a versenymérnöke közti párbeszéd szerepel, és jól hallható, hogy elcsuklik Ricciardo hangja.



„Rendben, srácok, köszönöm. Azt hiszem, tudjátok, mennyire nagyra értékelem az elmúlt két évben tett erőfeszítéseiteket, ezért köszönöm” – mondta miután leparkolt az autójával.



Ricciardo számára az egész versenyhétvége érzelmesre sikerült. A futam előtt a szüleit, a szintén búcsúzó Sebastian Vettelt, Max Verstappent ölelte hosszasan.

Nahh him almost choking at his words I can’t do this pic.twitter.com/t52c9cEUsW