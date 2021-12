Mítoszromboló, korszakos és történelmi sikerként jellemezte a nemzetközi sajtó Max Verstappennek, a Red Bull holland versenyzőjének világbajnoki diadalát, melyet a vasárnapi Forma-1-es Abu-Dzabi Nagydíj megnyerésével hódított el, az utolsó körben megelőzve riválisát, a hétszeres vb-győztes Lewis Hamiltont.



Nagy-Britannia:



Daily Mail:

"Ezt a futamot a Forma-1 csúcspontjaként hirdették meg, és a verseny meg is adta a világnak azt, amit akart. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy a sportágban másképpen értelmezik a tisztesség, az igazságosság és az esélyegyenlőség fogalmát. Egy kis szabálymódosítással az előzetesen beígért drámának és látványosságnak megfelelően dőlt el a világbajnoki cím".



The Sun:

"A biztonsági autó kirántotta Hamilton lába alól a szőnyeget, ami történt, az pedig minden bizonnyal a Forma-1 történetének legnagyobb vitáját eredményezi".



The Guardian:

"Max Verstappen nyerte az Abu-Dzabi Nagydíjat és ezzel pályafutása első Forma-1-es világbajnoki címét, de a vita, amely a sikerét kíséri még mindig kissé kétségessé teszi a diadalát".

Olaszország:



La Gazzetta dello Sport:

"Verstappen-Hamilton, az utolsó kör felért egy szívinfarktussal".



Corriere dello Sport:

"Verstappen őrült öröme. A holland versenyzőből minden feszültség kirobbant, amint megnyerte az Abu-Dzabi Nagydíjat és ezzel pályafutása első F1-es világbajnoki címét".



La Repubblica:

"Verstappen a világbajnok egy hihetetlen döntő futam után. Hamiltont az utolsó körben előzte meg riválisa. A biztonsági autó pályára küldése öt körrel a vége előtt mindent felborított".

Spanyolország:



Marca:

"A világbajnok Verstappen ledöntötte Hamilton mítoszát. Egy egyszeri és megismételhetetlen döntőben Max a porfelhőben hagyta maga mögött Lewist, akinek így nem sikerült megdöntenie Michael Schumacher rekordját".



El Mundo Deportivo:

"Verstappen, világbajnok az utolsó körben! Hamilton karnyújtásnyira került a világbajnoki címtől, de a biztonsági autó pályára küldése öt körrel a vége előtt mindent megváltoztatott".

Franciaország:



L'Équipe:

"Megnyirbálták Hamilton szárnyait. A Nico Rosberggel szemben elveszített 2016-os küzdelem után ezúttal Max Verstappennel szemben maradt alul a hétszeres világbajnok. Ez a bizonyíték arra, hogy Nagy-Britannia nem legyőzhetetlen és nem is tévedhetetlen".

Ausztria:



Kronen Zeitung:

"Történelmi! Verstappen lezárta a Hamilton-érát. Ritkán láthatunk olyan Forma-1-es versenyzőt, aki már annyira fiatalon bizonyítani tudja a tehetségét, mint Max Verstappen".

Svájc:



Blick:

"Provokatívnak hangzik a kérdés: vajon megérdemelten lett Forma-1-es világbajnok Max Verstappen? Igen, ha az egész idei szezont figyelembe vesszük".

