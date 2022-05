Charles Leclerc, a Ferrari hazai versenyzője indulhat az élről vasárnap a Forma-1-es Monacói Nagydíjon.

A 24 éves pilóta idénybeli ötödik, pályafutása 14. pole pozícióját szerezte a szombati időmérőn.

In the dying seconds Perez hits the barriers at Portier and Sainz can't avoid contact#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/EpNO9CnhBl