Stefano Domenicali a Sport Bildnek nyilatkozva szögezte le, hogy ukrajnai háborúja miatt Oroszország a jövőben nem adhat otthont F1-es versenynek.

Eddig - 2014 óta - évente rendeztek nagydíjat Szocsiban, és azt tervezték, hogy jövőre Szentpétervárra költöztetik át a viadalt, az ukrajnai konfliktus kiváltotta átfogó szankciók részeként azonban az idei Orosz Nagydíjat törölték a versenynaptárból, a Grand Prix szervezőivel kötött szerződést pedig nem sokkal a háború kirobbanása után felmondták.

"A világ sportja rendkívül túlpolitizált. Domenicali szavait is ennek kell betudni" - jelentette ki a TASZSZ orosz hírügynökségnek a verseny promótere, a Roszgonki részéről Alekszej Tyitov. "Amit mondott, annak kifejezetten politikai felhangja van, és semmi köze a sportág valódi szellemiségéhez."

F1 will never return to Russia - Domenicali https://t.co/4Syh97ccte pic.twitter.com/7ZAjFbjmNW