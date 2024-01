A Haas csapatánál nem volt felhőtlen az öröm 2023-ban, ugyanis csak a 10. helyen végeztek a konstruktőriben, arra azonban kevesen számítottak, hogy ezért éppen az alapítás óta a csapatnál lévő Günther Steiner feje fog hullani.



A motorsport.com információi szerint a fő konfliktusforrás a csapatfőnök és a tulajdonosi kör között az volt, hogy míg Steiner több forrást szeretett volna bevonni a fejlesztésbe, addig a tulajdonosi kör azt akarta, hogy a meglévő forrásokat aknázzák ki jobban.

Steiner helyét a korábbi mérnök igazgató, Ayao Komatsu veszi át.

MoneyGram Haas F1 Team has appointed Ayao Komatsu as its new Team Principal with Guenther Steiner departing the organization.#HaasF1