David Coulthard nem ért egyet azzal, hogy Hamiltont még nem ismerte el a brit uralkodócsalád.



Lewis Hamilton az elmúlt versenyhétvégén Portugáliában aratott győzelmet, ezzel átadva a múltnak Michaer Schumacher rekordját. A brit pilóta 92 futamgyőzelemnél tart és közel áll ahhoz, hogy a világbajnoki címeit illetően is utolérje a legendás németet.



A 35 éves versenyző nem mindennapi teljesítményét egyre többen ismerik el, ugyanakkor a királyi család még nem érzi elérkezettnek az időt arra, hogy Hamiltont lovaggá üssék.



A szintén brit David Coulthar ugyanakkor nem ért egyet ezzel a döntéssel.



Coulthard a BBC Radio 5 Live reggeli műsorában fakadt ki.

"I think he deserves it more than some others"@therealdcf1 tells @ChrisdotLatchem Lewis Hamilton should be knighted after he surpassed Michael Schumacher's all-time Formula 1 win record



