Daniel Ricciardo újra volán mögé ülhet, és róhatja a köröket a Red Bullal. Erről maga az érintett mesélt az ESPN-nek.

„Leginkább a szimulátorral kapcsolatos feladatokat végeztem eddig, de hamarosan az RB19-et is vezethetem majd júliusban a Silverstone-i hétvégét követően. Egy Pirelli tesztről van szó.”

„Aztán lehet, hogy Monzában is lesz erre lehetőségem szeptemberben. Pár hónap, és átélhetem végre ezt az érzést és megtudhatom milyen.”

„Izgatott vagyok, amiért egy gyors autót vezethetek, de egyben egy olyat is, ami még ismerősnek tűnik – kicsit olyan, mint a szimulátorban. De amiatt is nagy bennem a várakozás, mert emlékeztethetem a csapatot arra, hogy egykor sok közös sikert értünk el és még mindig tudok gyors köröket menni.”

Az ausztrál azt is elmondta, hogy jelenleg úgy érzi jó helyen van, és továbbra is feltett szándéka visszatérni a rajtrácsra a mezőny tagjaként jövőre, mert van néhány befejezetlen ügye. Addig is azonban felkészült marad, mégis lesz ideje olyan dolgokat összehozni, amire eddig nem volt – például a New York Maratonon való részvételt.

Borítókép: Getty Images / Clive Mason - Formula 1