Joe Saward F1-es újságíró értesülései szerint a Mercedes tárgyalásokat folytat Ricciardóval, aki tartalékpilótaként csatlakozna a német istállóhoz.

Az infók szerint a Mercedes ezzel készül arra, hogy ha Hamilton nyugdíjba vonulna, egyből egy minőségi pilótát ültethessenek a helyére.

Az ausztrál a pletykák szerint Sergio Pereznek már elárulta, 2023-ban kihagyhat egy évet, hogy rá egy évvel újra visszatérjen az F1-be.

„Még ha csak tartalékként számolna velem valaki, akkor is hallani akarom az ajánlatot. Nem akarom semmire azt mondani, hogy túl büszke vagyok hozzá.”

Saward szerint azonban könnyen lehet, hogy a jövőévet teljesen pihenéssel töltheti majd Ricciardo, ugyanis a Mercedes csak 2024-től számítana rá tartalékként. Ezzel szem előtt tartva a 2025-ös szezont, amikor Hamilton már erősen közel lehet a visszavonuláshoz.

A szakíró szerint ennek azért is lehet értelme, mert a Mercedes akadémiájának jelenlegi legnagyobb neve, Andrea Kimi Antonelli még csak a Forma4-ben versenyez, így ha Hamilton 2-3 év múlva visszavonulna, őt még nem tudják majd a helyére ültetni.

Toto Wolff még évekkel ezelőtt beszélt Ricciardóról, aki akkoriban is nagyon szimpatikus volt az istállónak és fontolgatták a szerződtetését, de végül akkoriban Valtteri Bottas mellett maradtak.

