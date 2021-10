Lewis Hamilton autójában a Török Nagydíj előtt motort kellett cserélni, így a regnáló világbajnok hiába nyerte meg az időmérőt, csak a 11. helyről rajtolhatott. A verseny után a Mercedes csapatfőnöke Toto Wolff számolt be róla, hogy a csere elkerülhetetlen volt, és még az is lehetséges, hogy egy ötödik motor beszerelésére is szükség lehet. Egy rajtbüntetést maga után vonó újabb csere a jelenlegi szoros pontversenyben akár „végzetes” is lehet a hétszeres világbajnok számára.



Toto Wolff a futamot követően kiemelte, a motorcsere nem taktikai lépés volt a Mercedes részéről.

„Meg kellett tennünk" - mondta a csapatfőnök a Sky Sports F1 -nek.

„Láthattunk néhány adatot a belső égési egységről, amelyek nem tűntek túl ígéretesnek, egy teljes kiesés a bajnokság szempontjából gyilkos lett volna.”

Wolff azt is elismerte, hogy a csere előtt Hamilton motorjából "szokatlan zajok" hallatszottak. Az új motorral kapcsolatban pedig hozzátette, nem biztos benne, hogy a szezon végéig kihúzza majd.

"Ez (a negyedik motor) a szezon végéig kitarthat, de az is lehet, hogy azt mondjuk, érdemes egy másikat betenni, mert a régi túl rizikós lenne" - mondta Wolff.

A világbajnoki pontversenyt jelenleg Hamilton legnagyobb vetélytársa, Max Verstappen vezeti hat ponttal, azonban még hat futam hátra van.



Forrás: skysports.com



Borítókép: Twitter.com/Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team