Csak 2020 negyedik negyedévében kerülhet a mozikba a legendás hétszeres Forma-1-es világbajnok német Michael Schumacher életét és pályafutását feldolgozó film - írta vasárnapi számában a Bild című német napilap.

Az 50 esztendős versenyzőről szóló dokumentumfilmet eredetileg az idén decemberben mutatták volna be, de az újság információi szerint a rendezőnek és a producernek több időre van szüksége ahhoz, hogy a nagy mennyiségben rendelkezésre álló alapanyagból összeállítsa az alkotást.



A Schumacherről szóló filmben korábban soha nem látott felvételek is előkerülnek a család életéből, a legendás pilótáról pedig felesége, Corinna, édesapja, Rolf, valamint két gyermeke, Gina és a szintén autóversenyző Mick is nyilatkozik egy-egy interjúban.



Michael Schumacher a Forma-1-ben ötször a Ferrarival lett világbajnok, kétszer a Benettonnal nyert. A sportember 2013. december 29-én síbalesetet szenvedett a franciaországi Méribelben. Súlyos fejsérülése miatt sokáig mesterséges kómában tartották, majd 2014 szeptembere óta a Genfi-tó partján lévő otthonában ápolják. Állapotáról - amelyről a filmben sem lesz szó - a család nem hoz nyilvánosságra részleteket.

Borítókép: Vladimir Rys/Getty Images