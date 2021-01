Bernie Ecclestone úgy gondolja, hogy a Hamilton és a Mercedes közti vita nem teljesen valós és inkább a show-ról szól ez az egész.



A hétszeres világbajnoknak alig 2 hónappal a szezon kezdete előtt még nincs szerződése. Egyes hírek szerint ennek az az oka, hogy a brit több pénzt szeretne csapatától. Ezeket az állításokat többször cáfolta a Mercedes, az új szerződés ennek ellenére azonban még nem készült el.



Eddie Jordan nemrég úgy fogalmazott, ő már megmutatta volna Hamiltonnak, hogy merre van az ajtó. A szakember szerint ugyanis a gyártónak jóval keményebben kéne fellépnie a versenyzővel szemben.



Az üggyel kapcsolatban most a sorozat egykori főnöke is megszólalt, szerinte azonban az egész csak egy jól megszerkesztett show. Bernie Ecclestone ezt a svájci Blick újságírójának, Roger Benoit-nak árulta el.



A 90 éves szakember úgy fogalmazott: „Ez az egész csak a show kedvéért van. Annak érdekében csinálják ezt, hogy Lewis ezekben a borongós hetekben is a címlapokon maradjon.”

