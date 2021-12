Különleges ajándékot ígért Christian Horner Nicholas Latifinek az Abu Dzbai Nagydíj leintése után.

Max Verstappen az élről vágott neki a mindent eldöntő szezonzárónak ám Hamilton rögtön a rajtnál megelőzte őt, majd tetemes előnyt autózott ki, így sokáig úgy tűnt a holland búcsút inthet vb-győztes álmainak.

Olyannyira, hogy néhány körrel a futam vége előtt, amikor Hamilton több mint 10 másodperccel vezetett, Christian Horner a Red Bull csapatfőnöke a Sky Sportsnak élő adásban azt mondta, a csapatnak csodára lenne szüksége a győzelemhez.

A csodára azonban nem kellett sokat várniuk, érkezett is Nicholas Latifi személyében.



A kanadai Mick Schumacherrel csatázott nagyot majd egy óvatlan mozdulattal a falnak kormányozta autóját. A jármű eltávolításának idejére beküldték a biztonsági autót, Max Verstappen pedig bejöhetett egy kerékcserére.

Miután hosszas tanakodás után egy körrel a vége előtt újraindították a futamot, a holland a friss gumikon lehajrázta Lewid Hamiltont, így végül ő ünnepelhetett bajnoki címet.

It ain't over 'til it's over #F1pic.twitter.com/gSJwrLKSEs